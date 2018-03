Se billedserie For første gang var børn, unge og voksne idrætsudøvere samlet til samme prisfest. Foto: Kim Matthaï Leland

Unge og voksne idrætsudøvere hædret

Vallensbæk - 21. marts 2018 kl. 14:58 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvert år bliver en lang række idrætsudøvere hædret af Vallensbæk Kommune for deres præstationer i det forgangne år.

Denne gang blev der holdt en samlet fest for både børn, unge og voksne idrætsudøvere. Ønsket var, at man skulle kunne møde hinanden på tværs af både sportsgrene og alder - og at man kunne være med til at inspirere og fejre hinanden.

Mere end 140 idrætsudøvere og trænere deltog i festen.

Efter et halsbrækkende cykel-stunt-show ved Bike Trial-rytteren William Petersen kom deltagerne indenfor i Vallensbæk Kultur- & Borgerhus til en lækker buffet med mad leveret af lokale spisesteder.

En quiz var særligt designet til at få deltagerne til at tale sammen på kryds og tværs. Og det lykkedes ret godt, idet der var vindere med 13 rigtige, både blandt dem over og under 18 år.

Penny Wyon og Jan Hedmann Jensen holdt et foredrag om, hvordan Vallensbæk Sejlklub havde fået æren at afholde VM for Formula 18-katamaraner i sommer, og så var det tid til højdepunktet - præmieoverrækkelsen.

Traditionen tro hædrer kommunen de idrætsudøvere, der er rykket op til en højere division, som har vundet medaljer ved DM, NM eller EM - eller som har deltaget i et VM eller OL.

I sin tale gjorde borgmester Henrik Rasmussen meget ud af også at anerkende de trænere, frivillige og familiemedlemmer, der støtter op om atleterne - uden dem kunne det ikke lade sig gøre.