Udskolingselever på skinner til fremtiden

- Det er skolens opgave at ruste børnene til livet efter skolen - men den kan ikke gøre det alene. Vores mål er ikke, at de unge tager en bestemt uddannelse, men at de tager den rigtige uddannelse. Derfor går vi sammen med andre om at klæde de ældste elever på til at træffe det rette valg. De skal have viden om, hvilke muligheder de har, de skal udfordres på vanetænkning og de skal have et kig ind i det mangfoldige arbejdsliv, der venter forude, siger borgmester Henrik Rasmussen.