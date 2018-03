Tricktyven kom forbi Ældre Sagen i Vallensbæk

Codan havde hyret Sunny Cagara til at holde foredrag for Ældre Sagen, og alle 84 gæster var dybt imponeret over alle de nemme tricks, som tyve bruger for at bestjæle dem.

Sunny har lige fra sin barndom lært sig at trylle med mere, og nogle af de tricks har han nu har ført ud i livet. Sunni har i seks år på fuld tid holdt foredrag for forskellige foreninger, og ingen på Korsagergård fandt ud af, hvordan han i den grad kunne snuppe ting fra dem, uden de opfattede, hvad der skete. Mange tips fik man med på vejen for at undgå at blive bestjålet. Der var også tips til, hvordan man beskyttede sin mobiltelefon og computer. Flere havde prøvet at få stjålet deres pung eller taske, og der kunne Sunny også komme med gode ideer til at beskytte sig.