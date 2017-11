Se billedserie 30 gæster, deriblandt beboere fra Rønnebækhus, modtagere af tryghedsopkald, hukommelsessvækkede med deres pårørende og enkelte som boede for sig selv i kommunen, havde sagt ja tak til invitationen om at komme med til ?Danmark spiser sammen? på Rønnebækhus i Vallensbæk lørdag eftermiddag.

Spiste sammen på Rønnebækhus

Vallensbæk - 18. november 2017 kl. 17:37 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

30 gæster, deriblandt beboere fra Rønnebækhus, modtagere af tryghedsopkald, hukommelsessvækkede med deres pårørende og enkelte som boede for sig selv i kommunen, havde sagt ja tak til invitationen om at komme med til "Danmark spiser sammen" på Rønnebækhus i Vallensbæk lørdag eftermiddag.

Som de sagde:

- Det er så dejligt at komme lidt ud og se andre mennesker, det gør vi ikke ret tit.

Man mødte op og var spændte på at se, hvad Ældre Sagen i Vallensbæk havde tænkt sig at servere til hele Danmarks arrangement "Danmark Spiser sammen". Menuen stod på bankekød og kartoffelmos og gammeldags æblekage til dessert. Kokken Bo Johansen stod for menuen. Fra gæsterne kom til de gik hjem, sang Nicolai Bang til de dejlige melodier, han spillede på sit klaver. Da man nåede til kaffen, foreslog Nicolai "ønskekoncert", hvor hvert bord efter tur måtte ønske en sang, som alle kunne synge med på fra den omdelte sangbog. Det var ret så festligt og hyggeligt.

En lille konkurrence udløste præmier, som var til stor glæde for vinderne. En af præmierne var et forklæde med teksten - Ældre Sagen - Danmark spiser sammen-. Flere mødte nogle, de ikke havde set længe, og ved denne lejlighed fik en lille sludder med. Nogle havde arrangeret at mødes der, fordi de havde været med før.

Harry, som er 83 år og bor på Rønnebækhus, fortalte, at han er så glad for at bo der. Harry er med i en klub på otte personer, som hver lørdag laver mad sammen og spiller kort bagefter. Han går i dagcenter to gange om ugen, og som han siger:

- Man kan sagtens få gode venner der, hvis man er interesseret.

Et ægtepar, hvor den ene er hukommelsessvækket og kommer i Café Husk, var også med for at komme lidt ud og se andre. To som tidligere havde mødt hinanden på Pilehavehus, går nu i kirke sammen om søndagen, og nød ved denne lejlighed hinandens selskab sammen den dejlige mad. Alt i alt en rigtig hyggelig og givende eftermiddag.