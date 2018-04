Behovet for at sprogstimulere de tosprogede børn bliver større, fordi flere og flere børn klarer sig dårligere end tidligere, skriver Vallensbæk Skole i rapporten. Foto: Petter Becker-Jostes

Rapport: Skoler er på det jævne

Vallensbæk - 06. april 2018 kl. 05:51 Af Petter Becker-Jostes Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der ligger fortsat et stykke arbejde foran skolerne, hvis Vallensbæk skal nå sit mål om at have de tre folkeskoler blandt landets bedste fjerdedel, når det kommer til afgangskaraktererne. Her ligger Vallensbæk blot nummer 39 blandt de 98 kommuner. Det viser kommunens nye kvalitetsrapport for folkeskolen, som nu har været fremlagt for kommunalbestyrelsen.

Rapporten viser også, at kommunen ikke formår at løfte eleverne i forhold til deres sociale baggrund, og at afgangskarakteren ligger lige under landsgennemsnittet. Desuden er der sket et fald i kompetencedækningen, altså antallet af timer, hvor læreren har undervisningskompetence i det pågældende fag, mens det er steget på landsplan. Til gengæld ligger Vallensbæk helt i top, når det kommer til antallet af elever, der får mindst 02 i dansk og matematik til afgangsprøven: Med 97,1 procent ligger Vallensbæk her på en national fjerdeplads. Desuden ligger Vallensbæk over landsgennemsnittet, når det kommer til antallet af unge, der fuldfører en ungdomsuddannelse.

Formanden for børne- og kulturudvalget, Morten Schou Jørgensen (K), glæder sig over de to sidstnævnte tal, men er "smadderærgerlig" over, at målet om at være i den bedste fjerdedel ikke er blevet nået.

- Vi ville godt have været blandt de 25 procent bedste, men rapporten viser, at når vi har sat os et mål, så bliver der løbet efter det, siger Morten Schou Jørgensen, som peger på, at det især er Pilehaveskolens karakterer i skriftligt dansk, der trækker ned, så kommunen med 7,0 som et hele ligger 0,1 karakter under landsgennemsnittet.

Socialdemokraternes gruppeformand, Søren Wiborg, er til gengæld knap så glad, når det kommer til det billede, rapporten viser.

- Det er særdeles utilfredsstillende at sætte et mål op om at være blandt de 25 procent bedste, og at man så ligger tættere på de 50 procent dårligste. Det må give stof til eftertanke, siger Søren Wiborg, som også peger på, at den lave kompetencedækning kan skyldes stor omsætning blandt personalet på kommunens skoler.

S: Ikke meget læring

Søren Wiborg mener også, at rapporten er fjern fra brugerne og ikke er handlingsorienteret.

- Der er rigtig mange tal i rapporten, men ikke meget læring. Skolebestyrelserne fylder heller ikke rigtigt noget, så jeg har meget svært ved at se, hvordan man kan bruge rapporten fremadrettet, siger Søren Wiborg.

Morten Schou Jørgensen er dog ikke enig i det synspunkt.

- Rapporten giver et billede af, hvordan der så ud i skoleåret 2016/17. Det er et redskab til os politikere og forvaltningen og helt bevidst ikke en handlingsplan, for vi har fået ny kommunalbestyrelse og skal have en ny kommuneplanstrategi. Derfor skal resultaterne ikke måles op på de gamle mål, siger Morten Schou Jørgensen.

Han peger på flere områder, hvor han ser et behov for at sætte ind. Blandt andet kræver indsatsen med dansk som andetsprog flere og flere ressourcer, og så skal der være fokus på kompetencedækningen. Desuden nævner Morten Schou Jørgensen også digitaliseringen, da det endnu ikke er alle elever, der har tablets.