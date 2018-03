Pilehavehus har vokseværk

Nu er projektet med at udvide Pilehavehus i Vallensbæk fra 40 til 56 ældreboliger sat på skinner, efter at der ved seneste budgetforlig blev sat 2,54 millioner kroner af til udvidelsen.

- Der er behov for en udvidelse, fordi der bliver flere ældre i kommunen, siger formanden for social- og sundhedsudvalget, Jytte Bendtsen (K).

Udvidelsen kommer til at bestå af to boligblokke i tilknytning til det eksisterende byggeri med otte boliger i hver blok, måske også med såkaldte ægtefælleboliger til to personer. Projektet bliver nu sendt i udbud, og der skal også udarbejdes en ny lokalplan for området. Byggeriet ventes at gå i gang til maj næste år, så udvidelsen kan være færdig i sensommeren eller efteråret 2020. Den samlede pris på projektet er 25,4 millioner kroner. De ti procent, altså 2,54 millioner kroner, betaler kommunen som grundkapitaltilskud. 88 procent af summen bliver finansieret med realkreditlån med ydelsesstøtte fra staten, og de sidste to procent finansieres ved beboerindskud.