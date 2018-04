Se billedserie Indtil nu har det været sådan, at maden på restauranten ofte har været tilberedt på forhånd, men fremover vil al maden som Big Macs, McNuggets og pomfritter blive tilberedt personligt til den enkelte gæst i takt med, at den bliver bestilt. PR-foto

Nyt koncept hos McDonald's i Vallensbæk

Vallensbæk - 27. april 2018 kl. 12:12 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

McDonald's i Vallensbæk holder midlertidigt lukket fra den 29. april til 4. maj. Det skyldes, at restauranten skal omstilles til et nyt restaurantkoncept, Din McDonald's, hvor gæsterne blandt andet får mulighed for selv at sammensætte, bestille og betale for deres menu, og hvor maden laves personligt til den enkelte gæst ved bestilling.

De nye muligheder for bestilling betyder samtidig, at McDonald's ændrer måden, maden tilberedes på.

Indtil nu har det været sådan, at maden på restauranten ofte har været tilberedt på forhånd, men fremover vil al maden som Big Macs, McNuggets og pomfritter blive tilberedt personligt til den enkelte gæst i takt med, at den bliver bestilt. Det betyder, at køkkenet i restauranten i Vallensbæk også har gennemgået en større ombygning, så det er bedst muligt indrettet til, at personalet kan tilberede gæstens bestilling så hurtigt som muligt, efter ordren er tikket ind, oplyser man i en pressemeddelelse.

Får brug for flere

Selvom de nye digitale bestillingsskærme for fremtiden kommer til at gøre lidt af arbejdet, så betyder det ikke, at restauranten i Vallensbæk skal afskedige medarbejdere - snarere tværtimod: Erfaringerne viser, at man har skullet ansætte nye medarbejdere i forbindelse med det nye restaurantkoncept.

- Vi skal ikke ud og afskedige medarbejdere. Det nye setup i blandt andet køkkenet betyder faktisk, at vi skal bruge flere medarbejdere, så vi forventer at ansætte en håndfuld nye medarbejdere op til genåbningen, siger franchisetager Mikkel Wyrtz i pressemeddelelsen.

McDonald's Vallensbæk er den 61. McDonald's-restaurant i landet, der konverterer til det nye koncept. Den første restaurant med konceptet åbnede i marts 2016.