Nyslået millionær får ikke selv gavn af pengene: Se hvem der skal have dem

Vallensbæk - 19. april 2018 kl. 09:16 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det var en mand i starten af firserne fra Vallensbæk Kommune, der løb med en Jokergevinst på over fem millioner skattefri kroner i forbindelse med Vikinglottos trækning forrige onsdag.

Den ældre mand har spillet Lotto, Vikinglotto og eurojackpot gennem mange år, men det er første gang, at han vinder en gevinst, der er værd at tale om.

- Jeg har været en rigtig spillefugl, siden jeg var helt ung, og jeg har prøvet rigtig mange ting i mit liv. Jeg har rejst rundt i verden og har oplevet alt, hvad der skulle opleves. Men at vinde fem millioner. Det har jeg godt nok aldrig prøvet før. Det er meget spændende, oplyser den glade vinder til Danske Spil.

Den ældre mand elsker den spænding, der er ved at spille. Han holder nøje øje med trækningerne onsdag, fredag og lørdag og tjekker bagefter tallene på Tekst-TV med håbet om, at der skulle være gevinst på hans kuponer

- Man skal jo have tiden til at gå med et eller andet. Og så er det også hyggeligt at få en lille snak med forhandleren, når man står nede i kiosken, lyder det.

Denne gang havde manden dog ikke tjekket sin kupon hjemmefra, inden han gik i kiosken. Det var derfor noget af en overraskelse, der mødte ham i Føtex, da han var nede for at få sin kupon kørt igennem systemet.

- De sagde, at der var en gevinst på over 10.000 kroner. Og at jeg skulle i banken. Så det gjorde jeg. Og det var da en fin besked at få, at det var så meget jeg havde vundet. Nemlig helt præcis 5.173.270 kroner. Det er jo virkelig mange penge, så det er meget spændende. Selvom jeg jo ikke selv får gavn af dem, lyder det.

Manden vil måske bruge nogle af pengene på at rejse lidt, men ellers vil han sørge for, at hans datter får det meste af gevinsten.

- Hvor jeg nok tager det ret stille og roligt, så er min datter meget, meget glad. Hun har været igennem en svær tid med sygdom og skilsmisse - noget som har taget hårdt på hende og hendes økonomi. Oveni har hun tre børn, hvoraf den ældste skal konfirmeres sidst på måneden. Og det koster jo en del med sådan en fest, fortæller den ældre mand og fortsætter:

- Det er virkelig dejligt, at jeg som far kan hjælpe hende, så hun kan komme ovenpå igen - i hvert fald økonomisk. Men jeg vil også sørge for, at hun ikke bare sløser pengene væk. De skal bruges fornuftigt. Nu skal jeg bare have dem ind på kontoen, og så har jeg en advokat, der skal se på det hele, lyder det.