Svømmerne i Vallensbæk Svømmeklub har mødt Preben Olsen som tidtager, starter, kaffebrygger og formand for klubben igennem flere år - ved stævner som ved uddeling af telefonbøger og som leder af træningslejre på La Santa Sport.

Send til din ven. X Artiklen: Mindeord for Preben Olsen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Mindeord for Preben Olsen

Vallensbæk - 28. marts 2018 kl. 05:23 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Tidligere erhvervschef og områdechef i Nordea, Preben Olsen, Vallensbæk er død, 72 år.

Det er et farvel til en markant og farverig personlighed, der gennem 42 år har sat sit præg på Vestegnen. Ikke bare som bankmand, men også som kommunalpolitiker I Vallensbæk og bestyrelsesmedlem i bl.a. Lions Club Glostrup og Brøndbys IF´s Venner.

Det stod ikke skrevet over hans vugge, at drengen fra Nørrebro i København, der blev bortadopteret som to-årig, skulle ende som filialdirektør i Unibank i Glostrup i 1971. Han flyttede hjemmefra som 17 årige og satte en ære i at klare sig selv ved at køre med morgenbrød og petroleum om vinteren og som opvasker i Tivoli om sommeren.

Preben Olsen var en bankmand af den gamle skole i bogstaveligste forstand. Han startede som elev i Sparekassen for Kjøbenhavn og Omegn i 1967 efter endt militærtjeneste på Kastellet.

Erfaringen som bankens "brandmand", der ganske tidligt i sin karriere rykkede ud, når det brændte på i sparekassens afdelinger, gav ham utallige tillidsposter gennem hele livet.

Pligtopfyldende til fingerspidserne og loyal i alt, hvad han viede sin arbejdskraft og store engagement. Blandt andet som bestyrelsesmedlem og tovholder i forbindelse med rekonstruktionen af fodboldklubben Brøndby IF.

Hjertet bankede for sport. Ikke bare i blå og gule farver.

Svømmerne i Vallensbæk Svømmeklub har mødt Preben Olsen som tidtager, starter, kaffebrygger og formand for klubben igennem flere år - ved stævner som ved uddeling af telefonbøger og som leder af træningslejre på La Santa Sport.

Som erhvervschef i Glostrup stiftede han månedens idrætspris, der gik til lokale sportstalenter. Og når vandski-talentet Claus Cassøe så udfordrede erhvervschefen på en bidende kold septemberdag, så tog Preben Olsen jakkesættet af og vandskiene på.

I 2001 blev han valgt ind i Vallensbæk Kommunalbestyrelse for Det Konservative Folkeparti, hvor han sad i socialudvalget i fire år. Han valgte imidlertid ikke at genopstille i 2005 , fordi der ikke var tid til både chefjob og politik. En beslutning, han siden ærgrede sig over, fordi han kort tid efter valgte at stoppe i banken i 2006 i en alder af 60 år.

Til gengæld fik alle kunderne i den krakkede Roskilde Bank glæde af den erfarne bankmand, der tog arbejdstøjet på igen som 64 årig og rykkede ud i forbindelse med oprydningen efter Roskilde Banks konkurs.

Han arbejdede indtil for tre år siden for Finansiel Stabilitet, der kunne trække på Preben Olsens erfaring fra de kriseramte 80'ere. Privat var hjemmet i Vallensbæk med hustruen Lene et altid festligt samlingspunkt for den store skare af venner og netværk, som ægteparret havde opbygget gennem et meget udadvendt og aktivt arbejdsliv.

De sidste tre år var præget af tre hårde kræftforløb, som Preben Olsen og familie valgte at være meget åbne omkring. Men han nåede sidste efterår at føre sin yngste datter, Sarah op ad kirkegulvet og se sit yngste barnebarn Anna, inden sygdommen for alvor fik overtaget.

Men kærligheden til sporten slap han aldrig, og indtil 12 dage før sin død var han at finde på Brøndby Stadion for at se sin fodboldklub vinde over OB.

Preben Olsen efterlader sig hustruen Lene og børnene Christian, Christina og Sarah og fem børnebørn. Bisættelsen fandt sted torsdag d. 22 marts fra Helligtrekongers Kirke i Vallensbæk.