Lån et menneske og få dine fordomme udfordret

Vallensbæk - 04. april 2018 kl. 11:47 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når menneskebiblioteket kommer til Vallensbæk Kultur- og Borgerhus kan du i stedet for bøger låne levende mennesker med personlige historier og erfaringer fra deres eget liv.

Læs også: Flyv med Teater Patrasket til et poetisk dukketeaterunivers

"Menneskebøgerne" stiller frivilligt op for at dele deres historie med dig, fordi personerne i deres dagligdag udsættes for fordomme eller diskrimination på grund af deres livsstil, religion, seksualitet eller lignende.

- Folk er nysgerrige af natur og jeg håber, at samtalerne i Menneskebiblioteket er med til at læserne bliver mere åbne for minoriteter og ikke tænker "os" og "dem", for jeg har bare lyst til at være mig selv, selvom jeg har en anderledes historie, fortæller den 22-årige bog med titlen Transkønnet.

Mange læser i dag enten på deres computere, på mobiler eller i magasiner og ser derfor bort fra bøgerne på biblioteket. I Menneskebiblioteket kan du få viden og indsigt, som du ikke kan snuse dig frem til i cyberspace eller på de traditionelle boghylder. En viden som du bogstaveligt talt læser i et rigtigt menneske.

Mange bøger

Der findes over 50 forskellige titler på bogreolerne i Menneskebiblioteket og til dagens arrangement er der 10-12 bøger til udlån, som fx kan være en autist, en alkoholiker, en feminist, en jøde eller en hiv-smittet.

Du starter med at møde en bibliotekar, der giver dig information om de bøger, som du har mulighed for at læse. Når du har fundet og lånt menneske-bogen, som du gerne vil læse, finder I et roligt hjørne på biblioteket, hvor du i 30 minutter har rig mulighed for spørge bogen om alt - også det, du normalt synes kan være vanskeligt at spørge om. Når du har fået stillet din nysgerrighed om emnet, afleverer du bogen tilbage.

- Menneskebiblioteket handler om at forebygge og nedlægge fordomme - det handler om at læse for at lære. Det er en unik chance for, at du kan få en interessant samtale med et mennesker, der uretmæssigt er sat i bås på grund af enten livsstil, overbevisning, etnicitet, handicap, seksualitet, sociale status eller beskæftigelse, forklarer Ronni Abergel, der har stiftet organisationen.

Menneskebiblioteket startede i Danmark, og konceptet er blevet populært også i udlandet, hvor det er muligt at læse lokale menneske-bøger i over 80 lande

Arrangementet foregår i Havet på Vallensbæk Kultur- og Borgerhus lørdag d. 21. april fra kl. 12.00 - 16.00. Arrangementet er gratis, men tilmelding er nødvendig via bibliotekets hjemmeside https://kulturogborgerhus.vallensbaek.dk/arrangementer/foredrag-debat/menneskebiblioteket-laan-et-menneske. Alle er velkomne - dog skal børn under 15 år være sammen med en voksen.

