Kommuner vil sammen forebygge indlæggelser

26. marts 2018

Fra 1. juni etablerer de fire kommuner Vallensbæk, Glostrup, Høje-Taastrup og Albertslund en fælles akutfunktion med erfarne og specialiserede sygeplejersker, som kan komme ud til en borger indenfor få timer. Særligt blandt den gruppe af ældre borgere, der i forvejen har et stort behov for pleje, oplever flere at blive indlagt op til flere gange, skriver kommunerne i en fælles pressemeddelelse:

- Vi kan se, at flere af de her indlæggelser kunne være undgået. Det er et stort system, der bliver sat i gang, når en borger skal indlægges, og for mange er det en utryg oplevelse. Derfor er vi gået sammen for at finde en løsning, hvor vi kan forebygge flere af de indlæggelser, der viser sig ikke at være nødvendige. Det giver mening for borgeren, der slipper for at skulle på hospitalet, og det giver mening rent samfundsøkonomisk at undgå dyre indlæggelser, siger Henrik Rasmussen (K) borgmester i Vallensbæk Kommune.

Med den fælles akutfunktion får borgerne i de fire kommuner en mere fleksibel løsning, så der kan være en sygeplejerske til stede i hjemmet inden for få timer, fra tidlig morgen til sen aften. Det vil typisk være, hvis plejepersonalet oplever, at en borger pludselig er blevet syg, og har behov for yderligere behandling, pleje eller observation. En vigtig del af akutfunktionens opgaver vil derfor være at vurdere borgerens tilstand, og om der er behov for en indlæggelse eller ej:

- Selvom ordet "akut" godt kan lede tankerne hen på ambulancer og blå blink, er det ikke den type opgaver akutfunktionen skal løse. Der skal man stadig ringe 1813 eller 112. Men den almindelige hjemmesygepleje har en tætpakket arbejdsdag, og det kan være svært at finde tid til uforudsete besøg. Det bliver der plads til i den fælles akutfunktion, som samtidig kan håndtere nogle mere specialiserede opgaver, forklarer borgmester i Glostrup Kommune, John Engelhardt (V).

Efter aftale med lægen vil sygeplejerskerne i den nye fælles akutfunktion fx hurtigt kunne tage blodprøver for at måle infektionstal og blodprocenter i de trygge rammer derhjemme. Målinger man tidligere skulle forbi lægen eller hospitalet for at få taget. Det kan også være en borger, der har brug for at få lagt et drop eller kateter, eller at få sondemad i en kortere periode, for at genvinde kræfterne efter sygdom. Som borger skal man henvises til den fællesakutfunktion enten af hjemmesygeplejen, egen læge eller hospitalet.

Steen Christiansen (S) borgmester i Albertslund Kommune, sætter ord på, hvorfor de fire kommuner er gået sammen:

- Vi får flere og flere komplekse sundhedsopgaver i kommunerne, og med denne fælles akutfunktion bliver vi endnu bedre rustet til at løse dem. Skulle hver kommune have sin egen akutfunktion ville det blive alt for dyrt at sikre den nødvendige bemanding og faglighed. Med et samarbejde får vi en økonomisk fornuftig model, der samtidig betyder høj faglig kvalitet og bedre patientsikkerhed, fordi vi kan bruge ressourcerne effektivt og sikre de rette kompetencer.

Base i Høje-Taastrup

Det kræver en vis størrelse og volumen at sikre tilstrækkelig fleksibilitet og mulighed for at vedligeholde og udvikle de kompetencer, der er behov for. Derfor har det været afgørende for, at det kan lade sig gøre, at man har kigget ud over kommunegrænserne og fundet en fælles løsning.

Det har man også erfaret i Høje-Taastrup, den største af de fire kommuner, der har haft sin egen akutfunktion siden 2015:

- Vi har nogle meget kompetente sygeplejersker i vores akutfunktion i dag, der gør en fantastisk indsats for borgerne. I længden må vi bare erkende, at det er en rigtig dyr løsning. Samtidig risikerer vi at miste de dygtige sygeplejersker, vi har, hvis de ikke har nok opgaver eller ikke har mulighed for at udvikle og vedligeholde deres kompetencer, uddyber borgmester i Høje-Taastrup Kommune, Michael Ziegler (C).

En af forudsætningerne for, at det kan lade sig gøre, er, at de fire kommuner har et godt vejnet. Det betyder, at det kun tager 20-25 minutter at køre fra Ejby i Glostrup i den ene ende til Stærkende i Høje-Taastrup i den anden ende.

Fordi man allerede har rammerne og en velfungerende akutfunktion i Høje-Taastrup bliver det her, den fælles akutfunktion får base. Det betyder samtidig, at man forventer, at sygeplejerskerne kan have deres første arbejdsdag i det fælles akutteam allerede 1. juni i år, under tre måneder efter aftalen er underskrevet.