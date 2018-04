Kommune forærer over 200 meter hæk

Det er ikke en helt uselvisk handling, når Vallensbæk Kommune forærer over 200 meter hæk til grundejerforeningen Hyrdeengen. For det første kommer hækkene blot tilbage til rette ejermand, og for det andet slipper kommunen for at vedligeholde arealet.

Baggrunden for historien er, at kommunen i 80'erne overtog en lang række private fællesveje flere steder i kommunen. Af ukendte årsager blev enkelte arealer, der egentlig burde have tilhørt grundejerforeningen, ved en fejl lagt ind under vejarealerne. Arealerne i alt på mellem 200 og 250 kvadratmeter, men det ville næppe være muligt at bygge en legeplads, en fodboldbane eller en park på stedet, for arealerne er kun én meter brede og beplantet med hække. Efter forvaltningens vurdering vil det være i orden at forære det til grundejerforeningen - som for nylig opdagede fejlen - fordi der er tale om et lille areal uden en selvstændig værdi. Samtidigt vil kommunen slippe for at vedligeholde arealet, og netop dét gider grundejerforeningen ikke, sålænge det er kommunen, der rent juridisk ejer dem.