Tom Simonsen, formand for begynderudvalget i CGC Golf Club, opfordrer folk til at komme forbi til Golfens Dag.

Golf skal være sjovt

Vallensbæk - 19. april 2019 kl. 12:42 Af Jørgen Hansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Golf skal være sjovt, og det er det her hos os.

Det siger Tom Simonsen, formand for begynderudvalget i CGC Golf Club i Vallensbæk.

Søndag d. 28. april er Golfens Dag. CGC Golf Club i Vallensbæk slår ligesom mange andre golfklubber dørene op, hvor nysgerrige kan få et indblik i, hvordan man spiller golf, og kan prøve at slå til en golfbold.

- Golf er i dag den største sportsgren for folk over 25 år og dyrkes af over 150.000 danskere i alle aldre. Interessen for golf er de seneste år lidt faldende. Det er rigtig ærgerligt, så jeg vil fortælle lidt om alle de fordele/goder "ikke golfspillere" går glip af - både sundhedsmæssigt og socialt, siger Tom Simonsen.

Hovedårsagerne

Ifølge Tom Simonsen er der fire hovedårsager til, at golf er godt. For det første er sporten i hans øjne sund og livsforlængende.

- Du lægger flere år til dit liv. Du mindsker risikoen for type 2-diabetes. Du mindsker risikoen for kredsløbs sygdomme. Ligeledes bevares hukommelsen bedre, og du får færre depressioner. På en golfrunde går du ca. 11.000 skridt (7-8 km). Golfspillere er aktive i længere tid end andre idrætsudøvere, siger udvalgsformanden.

For det andet er det sociale i højsædet i CGC, hvor mange nye venskaber og netværk opstår.

- Golf kan spilles i alle aldre! Det er aldrig for sent at begynde. Hos juniorerne arbejder vi med at skabe et aktivt miljø, hvor hygge, fællesskab og udfordrende aktiviteter er i højsædet. Vi arbejder for at skabe en god bredde af unge spillere. Begyndere (i alle aldre) er en gruppe, vi har meget fokus på. Dels skal de lære spillet, men lige så vigtigt er det, at de bliver integreret i klubben, siger Tom Simonsen og tilføjer, at begynderudvalget ikke slipper de nye - også dem, der blot har skiftet klub eller er flyttet til området, før de er sikre på, at de har fået et netværk.

Munter stemning

Klubbens motto er "golf skal være sjovt", og det er det virkeligt i Vallensbæk, mener udvalgsformanden. - Vi har mange sjove og hyggelige turneringer og andre arrangementer, som alle kan deltage i. Oftest efterfulgt af fælles frokost. Bortset fra vores to spændende baner, der begge kan klares til fods - også når du er 90 år - har vi også et af de bedste træningsanlæg i hele regionen. Vi har en dygtig, hyggelig og pædagogisk trænerstab, siger Tom Simonsen.

For det fjerde påpeger han, at man i golf kan spille med alle på grund af handicapsystemet.

- Det er ikke som i tennis, badminton og andre sportsgrene, hvor der for ofte er for store niveau forskelle, som gør det mindre sjovt at spille med f.eks. sin ægtefælle. Golfen er så viseligt indrettet, at du med lige så stor glæde kan spille både mod dig selv og andre, siger han.

Golfens Dag er gratis og uforpligtigende og foregår den 28. april fra kl. 11-14 i CGC Golf Club, Golfsvinget 16-20, 2625 Vallensbæk. For at give klubben et indtryk af, hvor mange der møder op, bedes man på forhånd sende en mail til info@cgcgolfclub.dk eller ringe til 43 74 11 22. Gør man det ikke, kan man bare komme alligevel, lyder det fra Tom Simonsen.