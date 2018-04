Se billedserie Allerede til næste år skulle en førerløs bus forbinde Pilehavehus, Sundhedshuet Nordmarken, Korsagergård, Aktivitetscentret Højrupgård og Mølletorvet. Det forsøg bliver nu udskudt. Foto: Petter Becker-Jostes

Førerløs bus køres ind til siden: Formand er bedrøvet

Vallensbæk - 14. april 2018 kl. 14:28 Af Petter Becker-Jostes

Egentlig skulle der have kørt førerløse busser i Vallensbæk på en testrute allerede til næste år. Det bliver dog højst sandsynligt ikke til noget, fordi teknik- og miljøudvalget har besluttet at indstille til økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen at udsætte forsøget.

Der er to årsager til den beslutning, fortæller formanden for teknik- og miljøudvalget, Jan Høgskilde (K):

- Vi synes ikke, vi kan få det for pengene, som vi gerne ville have haft. Og når vi ikke kan få det, vil vi også gerne vente på, hvordan debatten om udligningsreformen lander, siger Jan Høgskilde med henvisning til regeringens planer om at ændre på den kommunale udligning, så kommunerne i hovedstadsområdet skal aflevere flere penge til kommuner i Vestdanmark.

Ved budgetforliget i efteråret satte den daværende kommunalbestyrelse 1,82 millioner kroner af i årene 2018 og 2019 til forsøget, og forvaltningen lavede i samarbejde med Movia og Metroselskabet et konkret oplæg til en rute i tre etaper - den første fra Pilehavehus til Sundhedshuset Nordmarken og videre til Korsagergård, anden etape ville forlænge første etape til Aktivitetscentret Højrupgård, og tredje etape ville igen forlænge ruten helt til Mølletorvet ved Vallensbæk Skole og give en samlet længde på 6,3 kilometer.

Ruten er blevet foreslået, fordi den både skaber forbindelse til den øvrige kollektive trafik - buslinjerne 143 og 144 - og fordi den ville skabe bedre forbindelser på en rute, hvor der i dag er et reelt transportbehov for borgerne, lyder det i sagsfremstillingen. Og det er det, der gør, at Jan Høgskilde er bedrøvet over beslutningen:

- Vi er ekstra kede af det, for det er en rute, der ikke kører nu, og som kunne have serviceret borgerne. der gerne vil til Korsagergård, siger Jan Høgskilde.

Han understreger, at der ikke er tale om, at forsøget er droppet:

- Jeg ser det ikke for mig, at projektet ikke kommer til at køre på et tidspunkt, siger Jan Høgskilde.