Niels Jørgensen (V) blev ikke genvalgt til byrådet. Her står han i midten sammen med Søren Wiborg (S) til højre og daværende borgmester i Vallensbæk, Kurt Hockerup (K) til venstre. Arkivfoto

Farvel efter 24 år: - Trist og nedslående

Vallensbæk - 04. december 2017 kl. 05:48 Af Petter Becker-Jostes Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Det er trist og lidt nedslående, at det skulle slutte på denne her måde.

Sådan var Niels Jørgensens reaktion på, at han ved kommunalvalget i sidste uge ikke blev genvalgt, efter at have siddet i kommunalbestyrelsen i 24 år. Han havde gerne beholdt sin post for at køre en ny kandidat i stilling til at tage over, for han har efterhånden selv nået en alder, hvor det kan være svært at få tid til det hele. For mens andre 73-årige nyder deres velfortjente otium, er Niels Jørgensen stadig i gang som gårdejer, lokal partiformand og direktør med sin egen virksomhed, Jensen Electric, som sælger måle- og reguleringsinstrumenter.

Men nu er det altså slut på et tidspunkt, hvor han gerne ville have fortsat lidt endnu. Faktisk havde han regnet med, at De Konservative ville være gået et mandag tilbage, men i stedet beholdt partiet sit absolutte flertal på otte mandater.

- Og hvis vi ikke var gået i valgforbund med Dansk Folkeparti, havde de heller ikke bevaret deres to mandater, siger Niels Jørgensen, som ærgrer sig over, at det i hans øjne kun var ham og Dansk Folkeparti, der talte de ældres sag.

Han mener således, at det ikke er nok med et demensplejehjem, fordi der også er behov for plejehjemspladser til dem, der "bare bliver ældre," som Niels Jørgensen udtrykker det.

"For ansvarlige"

Selv tror han, at Venstre ikke kom ind, fordi de fleste borgere ikke dykker ned i den kommunalpolitiske materie.

- Det store flertal tænker "det går jo sådan set meget godt." Vi er nok for ansvarligt et parti. Tiden er ikke inde til at bygge badeanstalter, vi skal hellere bygge plejehjem, siger Niels Jørgensen, som peger på, at hans parti har leveret varen:

- Mange budgetforslag, som vi er kommet med, og som er blevet stemt ned, er kommet igen to-tre år senere, og så er de gået igennem, siger Niels Jørgensen og nævner også ekstrabevillinger som et af de områder, han har haft fokus på.

For eksempel stemte han for tre år siden som den eneste i kommunalbestyrelsen imod, at kommunen skulle bruge 311.000 kroner ekstra på et orangeri til Korsagergård, fordi der ikke var nogen fonde, der støttede ideen.

- Jeg er træt af de mange projekter, der er dårligt økonomisk funderet. Venstre er træt af, at tingene ikke er lavet ordentligt. Det er useriøst at komme med sådan et projekt, der ikke kan holde og kun 40 procent af økonomien er på plads, sagde Niels Jørgensen dengang.

Han lægger ikke skjul på, at hans kone bliver glad for, at han ikke blev valgt til kommunalbestyrelsen for syvende gang. Ej heller, at han ikke kommer til at stille op næste gang, sagde han allerede på valgaftenen:

- Jeg stiller ikke ikke op om fire år, men vi (Venstre, red.) er helt sikkert klar, siger Niels Jørgensen.