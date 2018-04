Få ekstra p-pladser på vej i Risingeparken

Fra 15 til fem ekstra parkeringspladser. Sådan bliver det, hvis lokalpolitikernes beslutning om kun at oprette fem parkeringspladser på Risingevej i Vallensbæk bliver til virkelighed. Med beslutningen har teknik- og miljøudvalget forkastet alle de tre forslag, som forvaltningen havde udarbejdet i samarbejde med grundejerforeningerne Store Vejlegård og Geddeholmen. Baggrunden for beslutningen er, at alle tre forslag ville kræve, at der skulle fældes træer, og det er udvalgets politikere imod:

Ifølge det første af de tre forslag skulle der have været anlagt 15 skråparkeringspladser langs nordsiden af Risingevej, hvilket ifølge forvaltningen dog ville være farligt især for de lette trafikanter. Det andet forslag gik ud på at anlægge 15 længdeparkeringer samme sted, mens det sidste forslag indeholdt 15 parkeringspladser på et rundt parkeringsanlæg. I stedet har teknik- og miljøudvalget indstillet til økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen, som skal træffe den endelige beslutning, at der i stedet skal oprettes fem længdeparkeringspladser langs nordsiden af Risingevej.