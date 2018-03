Blandt de adspurgte er forskellen ganske synlig, efter at støjværnet er blevet sat op på Vejlegårdsvej: Inde i boligen lå gennemsnittet før opsætningen på 4,8, og efter opsætningen var den faldet til 2,2. Ude i haverne tegner der sig et lignende billede. Her er de oplevede støjgener faldet fra 7,6 på skalaen til 4,4. Foto: Petter Becker-Jostes

Den lille dame hjælper på støjen

Vallensbæk - 17. marts 2018

Hun er ikke særligt høj, hun holder til en halv meter fra kørebanen, og så er folk tilsyneladende glade for hende.

Selvom hun hedder ERNA, har hun dog ikke meget tilfælles med sine navnefæller, for ERNA (Easy Rail Noise Absorbing Guardrail) er nemlig et autoværn i Vallensbæk, der siden sommeren sidste år er blevet testet på Vejlegårdsvej mellem Løkkekrogen og Vallensbækvej. Nu er der blevet lavet en spørgeskemaundersøgelse, der viser, at de adspurgte føler sig mindre generet af trafikstøj end tidligere. Helt konkret har kommunen spurgt en række borgere i nærområdet om de støjgener, de oplever inde i deres bolig og ude i haven. I alt 70 mennesker er blevet spurgt, hvor meget de føler sig generet af støj på en skala fra 0 (slet ikke generet) til 10 (ekstremt generet), men kun de 12 af dem har svaret både før og efter opsætningen af autoværnet.

Blandt de adspurgte er forskellen dog ganske synlig: Inde i boligen lå gennemsnittet før opsætningen på 4,8, og efter opsætningen var den faldet til 2,2. Ude i haverne tegner der sig et lignende billede. Her er de oplevede støjgener faldet fra 7,6 på skalaen til 4,4.

ERNA er i øvrigt også blevet testet i Ishøj og på den stærkt trafikerede rute 13 ud for Pårup vest for Silkeborg. I sidstnævnte tilfælde havde Vejdirektoratet sat målere op på nogle af de nærliggende huse, og her viser det samlede billede ifølge Vejdirektoratet, at støjen er faldet 2-5 dB. Et fald eller en stigning på 10 dB opleves som en fordobling eller halvering af lydstyrken.

Selve autoværnet består af et almindeligt autoværn, der er perforeret med små huller, og som har fået påsat en kassette af strækmetal med ståluld. Fordelen ved et støjdæmpende autoværn er, at det kan placeres meget tæt på vejen - og jo tættere på støjkilden, jo større er den støjdæmpende effekt.