Lene Holm Gamborg er vokset op i Vallensbæk, og i Vallensbæk stemmer man konservativt, lærte hun derhjemme. Hun har da også altid sat krydset ved liste C i Vallensbæk - men det var først i forbindelse med valget, hun meldte sig ind. Foto: Petter Becker-Jostes

Send til din ven. X Artiklen: Borgmesteren ringede: Nu er Lene valgt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Borgmesteren ringede: Nu er Lene valgt

Vallensbæk - 27. januar 2018 kl. 07:23 Af Petter Becker-Jostes Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det begyndte i foråret sidste år med et opkald fra Henrik Rasmussen.

Lene Holm Gamborg kendte ham lidt fra spejderne, hvor han bare var almindelig forælder og ikke borgmester. Han spurgte hende, om hun havde lyst til at stille op til kommunalvalget.

- Min første tanke var, at selvfølgelig skal jeg da det, siger Lene Holm Gamborg i dag.

Efter nogle ugers betænkningstid sagde hun ja, og det endte da også med, at hun blev et af fem nyvalgte medlemmer af kommunalbestyrelsen. Det er ellers ikke, fordi Lene Holm Gamborg har et langt liv med politisk aktivitet bag sig - tværtimod: Hun meldte sig først ind i partiet efter hun blev spurgt, om hun ville stille op. Til gengæld er hun vokset op på Syvhøjvænge og har bortset fra otte år i Lyngby boet i Vallensbæk i hele sit 45-årige liv. Og bor man i Vallensbæk, stemmer man konservativt, lærte hun derhjemme. Til kommunalvalg har hun da heller aldrig sat kryds andre steder end ved liste C.

- Som voksen kan jeg se, hvad det er, der gør Vallensbæk anderledes. Der har aldrig manglet noget i vores kommune, og det tilskriver jeg den politik, der er blevet ført, siger Lene Holm Gamborg.

Vil have indflydelse

Begge hendes drenge på otte og 11 er spejdere. og det fik Lene Holm Gamborg til at blive kasserer i bestyrelsen.

- Når man er mor, er man automatisk involveret i en masse ting. Det kunne være rart at prøve at have indflydelse. Så jeg håber, jeg om fire år har gjort en forskel for nogle borgere, siger hun om sin motivation for at stille op.

Og så er hun overbevist om at have noget at bidrage med, som måske manglede lidt i den tidligere kommunalbestyrelse:

- Jeg har en kæmpe viden om, hvad der foregår omkring børnene i Vallensbæk. Mine egne har gået i dagpleje, vuggestue, børnehave og nu i skole, siger Lene Holm Gamborg.

Udover arbejdet som kasserer har hun også været med i forældrerådet i en af sine sønners klasse, og som barn var hun aktiv i Vallensbæk Gymnastik og spillede badminton. Og spørger man Lene Holm Gamborg, er det blandt andet foreningslivet, der gør Vallensbæk så attraktivt et sted at bosætte sig - og især at vende tilbage til: Lene Holm Gamborg vurderer, at hun kender omtrent en tredjedel af alle forældre på drengenes skole fra dengang, hun selv var barn.

Og reaktionerne har været positive:

- Alle synes, det var rigtig godt, jeg stillede op, siger Lene Holm Gamborg, som til daglig arbejder som personlig assistent for en direktør i en bank og er så heldig at have en chef, der bakker hende op i hendes politiske engagement.

Nordmarken

Udover posten som næstformand i børne- og kulturudvalget er hun også medlem af teknik- og miljøudvalget. Det er hun rigtig glad for, for her kan hun bidrage med sin interesse for arkitektur og byplanlægning - og med sit lokalkendskab. Det vil komme hende til gode, når der snart skal laves en helt ny helhedsplan for Nordmarken, som hun med egne ord kender som sin egen baglomme.

Arbejdet med helhedsplanen kommer efter planen til at involvere borgerne meget tidligt i forløbet, og hvis hun ikke var blevet valgt, havde hun nok meldt sig alligevel. For der skal ske noget i Nordmarken, mener hun:

- De grønne områder ser ud som dengang, området blev etableret. Der er ikke sket noget, der er ikke plantet noget, der er bare græs, siger Lene Holm Gamborg, som da også har nogle idéer til, hvad der kan gøres.

Områdets kæmpe stisystem gør det attraktivt for børnefamilier, men man kan ikke på nuværende tidspunkt køre op til Albertslund Centrum uden at skulle krydse flere veje. Det kunne være godt at ændre det, så børn kan køre hele vejen, mener det nyvalgte kommunalbestyrelsesmedlem.