Henrik Rasmussen pointerer, at hvis der forsvinder 14 millioner kroner fra Vallensbæks budget, vil det medføre enten højere skatter eller et lavere serviceniveau. Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Borgmester: Drop "vendetta mod hovedstaden"

Vallensbæk - 10. marts 2018 kl. 16:43 Af Petter Becker-Jostes Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvis Folketinget beslutter at øge udligningen mellem hovedstadskommunerne og resten af landet, vil det ifølge borgmester Henrik Rasmussen (K) koste Vallensbæk mellem syv og 14 millioner kroner. Derfor protesterer han nu i et åbent brev mod en "vendetta mod hovedstaden," hvor "et flertal af folketingspolitikerne har set sig onde i sulet på København," som han skriver i brevet.

- Jeg mener, at udligningssystemet har taget overhånd. Serviceniveauet i kommunerne, der modtager udligning, er nu mindst lige så godt som serviceniveauet i de kommuner, der betaler udligning. Den samlede udligning er vokset med 35 % de seneste fire år og er nu på 13,3 mia. kr. Det kan simpelthen ikke være rigtigt, at borgerne i hovedstaden skal betale for at opretholde et kunstigt højt serviceniveau i udkantsdanmark, skriver Henrik Rasmussen i brevet.

Han pointerer også, at hvis der forsvinder 14 millioner kroner fra Vallensbæks budget, vil det medføre enten højere skatter eller et lavere serviceniveau.

Flere andre borgmestre i hovedstadsområdet har også protesteret mod planerne om, at deres kommuner skal betale mere i udligning. Forleden skrev Albertslunds borgmester Steen Christiansen (S) og Glostrups John Engelhardt (V) et brev på vegne af de 34 hovedstadskommuner, heriblandt Greve, Solrød, Ishøj Brøndby og Vallensbæk, hvor de kalder stigningen i udligning for unfair. Desuden pointerede de, at hovedstadskommunerne i år sender 13,3 milliarder kroner til resten af landet, hvilket er 90 procent mere end i 2007.