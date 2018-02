Skolerne i Vallensbæk begynder at sortere affald efter vinterferien. Foto: Kim Matthäi Leland

Børnene sorterer affald

Vallensbæk - 22. februar 2018 kl. 20:23 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Hvis I sørger for at putte sølvpapiret i spanden til metal, så kan det bruges igen til at lave for eksempel cykler. Men det kræver meget energi at fremstille sølvpapir - så det er faktisk bedre for miljøet, hvis I bruger madpapir i stedet for sølvpapir, fortæller Amalie Auvnsø Dahl fra Vestforbrænding.

Sammen med kollegaen Allan Laumann er hun i gang med introducere eleverne på Pilehaveskolen i Vallensbæk til affaldssortering.

- Sørg for, at plastikflaskerne kommer i den rigtige beholder. Så kan de genanvendes og bruges til at lave for eksempel tøj, forklarer Allan Laumann og holder en vandflaske og en sort t-shirt frem - til de fremmødte børns overraskelse.

Efter at have fået gennemgået de forskellige typer affald - blandt andet glas, metal, madaffald og restaffald - pibler børnene ud til frikvarter, og Allan og Amalie kan tage et lille pust, inden de næste skoleklasser skal have deres affalds-introduktion.

- Det er ret unikt, at man her i Vallensbæk har valgt at give alle skoleeleverne den samme introduktion samme dag, mener Allan Laumann.

I alt 90 skoleklasser på kommunens tre skoler fik deres affalds-kursus samme dag, og på den måde får affaldssorteringen den bedst mulige start. Skolerne i Vallensbæk begynder at sortere affald efter vinterferien, og senere følger resten af de kommunale institutioner.