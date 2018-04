Send til din ven. X Artiklen: Bliv klogere på mad for ældre Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Bliv klogere på mad for ældre

Vallensbæk - 09. april 2018 kl. 14:50 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Vallensbæk Ældreråd afholder i samarbejde med Vallensbæk Kommune et borgermøde mandag den 16. april 2018 i Havet (den gamle rådhussal) på Vallensbæk Kultur- & Borgerhus.

Mødet finder sted fra kl. 16.30-18.30. På borgermødet vil kommunens diætist, Christina Viola Christiansen, give gode råd om mad, når man er over 65 år. Diætisten Carina Lütken fra Arla vil komme med et spændende oplæg i to workshops, hvor man kan smage og prøve noget forskelligt. Der vil også være en lille konkurrence.

- Du kan selv gøre meget for at bevare det gode helbred, længst muligt - også når du har rundet de 65 år. Spise sundt og varieret i kombination med en fysisk aktiv hverdag. Dermed har du en større mulighed for at bevare din muskelstyrke og stærke knogler, skriver ældrerådet i en pressemeddelelse.

For mange sker der et fald i aktivitetsniveauet med alderen - og dermed også i energibehovet, og for mange i appetitten. Hvis du ikke spiser så meget som tidligere, er det ekstra vigtigt, at den mindre mængde mad giver dig lidt mere protein - vitaminer og mineraler som før.

Et veldækket bord er også med til, at man vil nyde sin mad, og at den vil smage bedre, også når man er alene.

Det er ingen tvivl om, at mad og måltid er en vigtig del af tilværelsen, og hvis vi ikke er tilfreds med det, vi spiser, eller den måde hvorpå hele måltidet foregår, påvirkes den overordnede tilfredshed med tilværelsen.

- Måltidet er mere end mad og mætte maver. Det gode måltid skaber glæde, nydelse, samvær, trivsel og lyst til at spise sundt, slutter pressemeddelelsen.