Se billedserie På trods af, at kommunen i hendes øjne er velfungerende, kunne Anette Sandgreen godt have ønsket sig mere hjælp til sin søn. For eksempel savnede hun, at klubben holdt åbent i sommerferien. Foto: Jørgen C. Jørgensen Foto: Jørgen Chr.Jørgensen

Anette vil kæmpe for de unge

Vallensbæk - 01. februar 2018 kl. 11:36 Af Petter Becker-Jostes Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er særligt hendes egen families historie, der er drivkraften bag Anette Sandgreens politiske virke, som for alvor har taget sin begyndelse i den netop tiltrådte kommunalbestyrelse.

Der er nemlig brug for at sætte ind tidligt hos unge, der har lidt anderledes behov end de fleste andre, mener den nyvalgte socialdemokrat. Og det kan være svært at få, har hun selv oplevet hos hendes ene søn, der har ADHD og misbrugsproblemer. Derfor valgte hun for 12 år siden at melde sig ind i Socialdemokratiet - partiet, der passer bedst til hendes værdier. Efter hendes to sønner, der i dag er 21 og 25 år gamle, er blevet større, har hun nu bedre tid til lokalpolitik, og derfor sagde hun ja, da gruppeformand Søren Wiborg ringede og spurgte, om hun ville stille op, blandt andet fordi der manglede kvinder i den tidligere kommunalbestyrelse.

- Så tænkte jeg, at det måske var den vej, jeg skulle gå. I stedet for at satse på, at andre gør noget, så må jeg selv gøre noget for det, jeg brænder for, siger 47-årige Anette Sandgreen, der voksede op i Albertslund, men har boet de sidste 30 år i Vallensbæk sammen med sin familie.

Næsten på landet

Men en ting er at stille op, noget andet er rent faktisk at blive valgt. Med 84 personlige stemmer var hun med til at sikre, at Socialdemokratiet fik en plads mere end i den afgåede kommunalbestyrelse.

- Jeg havde ikke regnet med at komme ind i første hug. Det var underligt: "Var der virkelig nogen, der har stemt på mig," tænkte jeg, siger Anette Sandgreen, som har fået en plads i social- og sundhedsudvalget og i handicaprådet.

Her sidder hun sammen med to andre politikere og tre repræsentanter for handicaporganisationer, blandt andet en far med en søn med ADHD.

- De ved, hvor skoen trykker, og hvis vi ikke kender de forskellige handicap, kan vi beslutte en masse for de mennesker, uden at det er det rigtige, siger Anette Sandgreen.

I fritiden handler det om de unge, mens det i arbejdslivet er de ældre, det handler om. Nu er hun sosu-assistent på et plejehjem for demente i Albertslund, efter at hun i 15 år har arbejdet i hjemmeplejen i Vallensbæk. Hun elsker jobbet, fordi hun her kommer tæt ind på livet af de ældre og deres historier.

Hun kan faktisk huske, at hun har passet en af de andre kommunalbestyrelsesmedlemmers pårørende for nogle år siden. Og det er - udover kommunens mange grønne områder - en af de ting, Anette Sandgreen sætter pris på ved Vallensbæk: At det er en lille kommune, hvor folk kender hinanden.

- Det er en velfungerende kommune, hvor virkelig mange har boet her i mange år. Jeg kan også godt lide de mange grønne områder, som gør, at man føler, at man næsten er på landet, siger Anette Sandgreen, som også har kunnet mærke fællesskabet i den nye kommunalbestyrelse, hun er en del af.

- De andre er enormt søde. Vi har hver vores holdning, men vi kan godt grine sammen, siger Anette Sandgreen.

Tidlig hjælp

På trods af, at kommunen i hendes øjne er velfungerende, kunne hun som nævnt godt have ønsket sig mere hjælp til sin søn. For eksempel savnede hun, at klubben holdt åbent i sommerferien.

- Hvis de kunne have været nede i kælderen på skolen for at være sammen og spille Playstation, havde de ikke stået nogle få meter længere henne i skolegården og røget hash. Det er ikke alle unge, der gider tage hen i rideklubben eller spille fodbold, siger Anette Sandgreen.

Men det var svært at få den rigtige hjælp til et barn med en diagnose. Sådan burde det bare ikke være, mener hun. Da hun meldte sig ind i partiet, var det for at give en stemme til de unge, der stikker lidt ud fra normen. Og det er også hendes drivkraft i dag:

- Det er vigtigt, at de får hjælp så tidligt som muligt, så de ikke ryger ud på et sidespor. Det kan være godt givet ud både økonomisk og menneskeligt.