Alt er klar til Havnens Dag

Vallensbæk - 18. maj 2019 kl. 17:21 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Vandet og havnen er den bedst tænkelige legeplads for hele familien. Netop mulighederne for at være aktiv og mærke friheden på vandet er i fokus, når Vallensbæk Havn byder velkommen til Havnens Dag 2019 lørdag den 25. maj, skriver havnen i en pressemeddelelse.

Fra 10 morgen til 16 eftermiddag inviteres alle til at komme forbi og opleve, hvad man kan bruge den lokale havn til. De forskellige former for vandsport er naturligvis i centrum, når havnens klubber og foreninger slår dørene op og demonstrerer, hvad de står for - man kan prøve at ro kajak, stå på SUP og sejle sejlbåd, og børnene kan få en tur i optimistjolle. Dykkerklubben demonstrerer udstyr og fortæller om, hvordan det er at gå til dykning.

Men der er også gjort plads til hyggelige familieaktiviteter, hvor de yngste kan besøge bassinet hos fiskerne og "klappe en flad" og få nærkontakt med dyrelivet i bugten. Eller de kan låne stang og madding og selv fiske efter krabber. Bådeklubben holder åbent hus med Den muntre Kabys, kunstudstilling og loppemarked. Ligesom sidste år har havnen inviteret Vallensbæk Modelskibs Klub til at udstille og sejle med deres flot detaljerede modelskibe. Når sult og tørst melder sig, er der foodtrucks med spændende madspecialiteter.

- Vi glæder os til at tage imod masser af nysgerrige gæster og håber selvfølgelig at skabe så gode oplevelser, at mange får lyst til at vende tilbage og blive en del af foreningslivet i havnen. Derfor opfordrer vi alle til at invitere familie, venner, kolleger og naboer med til en hyggelig dag på havnen. Jo flere, der lægger vejen forbi, jo sjovere bliver oplevelsen for os alle. Havnens Dag er ganske enkelt en vigtig dag for kommunens foreningsliv, siger havnefoged Per Møller Sørensen.