Alle byens hunde inviteres til julefrokost

Det er nu tid til årets bedste julefrokost - for vores kære firbenede venner. Maxi Zoo Vallensbæk dækker den 10. december op til det helt store julebord og inviterer byens hunde på en lækker julefrokost med alle de bedste favoritter; fra rugbrød med karrysild til andesteg med masser af sauce og julekonfekt til dessert - selvfølgelig tilpasset de kære hunde. De fyldte maver sendes hjem med en goodiebag i poten og et julehumør i top. Der er begrænset antal pladser til julefrokosten, så skynd dig ned i Maxi Zoo og reservér et bord til din hund. Tilmeldingsfristen er den 6. december, og det koster 75 kr. at deltage. Er du medlem af Poteklubben, som er gratis at melde sig ind i, koster det 50 kr. at deltage.