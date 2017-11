Send til din ven. X Artiklen: Omfartsvej er en mærkesag for Venstre Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Omfartsvej er en mærkesag for Venstre

Valgdebat Stevns - 18. november 2017 kl. 06:50 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Valgdebat

Stevns: Statsvej og omfartsvej er to forskellige ting. En omfartsvej uden om Strøby Egede har der været talt om igennem rigtig mange år og den arbejder Venstre fortsat for. Derfor har det også været en mærkesag for Venstre, at der blev afsat midler til en omfartvej i budget 2018 og følgende år.

At prioritere midlerne i budgettet fremadrettet, kan sammenlignes med det at spare op. Det er for eksempel det samme, der er gjort med Stevnshallen.

Beløbet til hallen, er prioriteret over årene, så det er muligt at realisere projektet.

En statsvej til motorvejen er et samlet ønske fra hele kommunalbestyrelsen og Venstre afventer naturligvis Vejdirektoratets foranalyse lige som alle andre siddende partier.

Skulle det vise sig, at Vejdirektoratet peger på en nordlig løsning, hvor omfartsvejen uden om Strøby Egede, indgår som en del af løsningen, er det kun en fordel for Stevns.

Skulle det vise sig, at Vejdirektoratet peger på en Sydlig løsning, er der fortsat behov for en omfartsvej uden om Strøby Egede. Derfor er det rettidig omhu at sætte penge af i budgettet, eller spare op om man vil, og det har forligsparterne i budget 2018 valgt at gøre.

Anette Mortensen

borgmesterkandidat

for Venstre