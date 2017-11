Send til din ven. X Artiklen: Fup og fakta om omfartsvej ved Strøby Egede Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Fup og fakta om omfartsvej ved Strøby Egede

Valgdebat Stevns - 18. november 2017 kl. 06:41 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Statsvej/omfartsvej har været et vigtigt tema på vælgermøderne.

Status er, at Stevns for første gang i 30 år har fået Staten til at tage vejen til Stevns alvorligt.

Vejdirektoratet sidder lige nu og beregner en mulig løsning på baggrund af de linjeføringer, der har været på tegnebrættet i mange år.

Se Vejdirektoratets hjemmeside under projekter. Den blå streg er symbolsk.

Når Steen S. Hansen melder ud, at Stevns selv kan bygge omfartsvejen ved at tage penge fra kassen, og Anette Mortensen udtaler, at vi kan spare op til selvsamme, så bliver jeg oprigtigt bekymret.

Ingen af delene er realistisk.

For det første er en kommunes budget ikke skruet sammen, så det kan lade sig gøre at spare op. For det andet er alle anlægsmidler disponeret i 2018 og i årerne frem.

En omfartsvej koster omkring 100 millioner kroner og Stevns Kommunes årlige anlægsramme er på cirka 66 millioner kroner. Så hvis det var muligt, var det sikkert sket for længe siden.

De må undre sig lidt i Vejdirektoratet med disse uovervejede udmeldinger fra Stevns.

Jeg må på det kraftigste appellere til, at vi holder fast i den proces, der er igangsat, så vi ikke skyder os selv i foden.

Og så har vi en aftale med Køge, aftaler holder man.

Vi vil på ingen måde hverken kunne finansiere en omfartsvej, eller få en VVM-redegørelse igennem hurtigere.

Mogens Haugaard Nielsen,

borgmester