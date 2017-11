Send til din ven. X Artiklen: Debat: Stadionprojektet i Rådmandshaven Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Stadionprojektet i Rådmandshaven

Valgdebat Roskilde - 17. november 2017 kl. 08:17 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Jeg er en af dem, der som formand for en fodboldklub i yderområdet (Vindinge) hilser projektet velkommen, men når det er sagt, vil jeg dog tillade mig at stille jer politikere et par spørgsmål, ikke mindst fordi vi jo skal måle jer på, hvem der støtter op om breddeidrætten, her kort tid før kommunalvalget.

Vi er stadig et antal fodboldklubber, der IKKE er i den heldige situation at kunne tilbyde vores børn og unge at træne hele året på kunstgræs. Det har vi da en forventning om ændrer sig, og det kan faktisk kun gå for langsomt, da vi mister medlemmer - medlemmer der skifter til andre klubber af nøjagtig den grund, at vi IKKE kan tilbyde dem vintertræning.

I Vindinge har vi halvanden time til rådighed til samtlige ungdomsspillere i klubben. Det samlede timeantal ligger fordelt på alle klubbens medlemmer på i alt syv timer. Undertegnede har gennem de seneste 12 år jævnligt været i kontakt med den nuværende formand for kultur- og idrætsområdet, Birgit Pedersen.

Indtil videre er der intet sket, hvilket er ærgerligt set i lyset af de store udfordringer, vi som frivillige slås med. Vi har jo reelt ingen mulighed for at kunne fastholde vores unge medlemmer uden en kunstgræsbane.

Det betyder, at vi på den lange bane ikke har mulighed for, at klubbens seniorafdeling kan forvente, at vi kan udvikle ungdommen og derved har mulighed for at kunne fastholde bredden i klubberne. Kan vi IKKE fastholde bredden og gerne udbygge medlemstallene i klubberne, så har vi heller ikke en elite i Roskilde. Tænk på det, I der er valgt til at varetage opgaverne i Roskilde kommune.

Jeg ved, der er afsat 15 millioner kroner til anlæg i 2020, men det kan vi ikke vente på, for det er NU, vi har behov for banerne.

Der er brug for at fastholde og understøtte bredden. Uden en bredde ingen elite.

Ole Schneider

Formand for VIF- fodbold