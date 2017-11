Send til din ven. X Artiklen: Debat: Samling om Venstre Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Samling om Venstre

17. november 2017

Nu har Joy Mogensen været borgmester i Roskilde i en fuld fireårig periode. For fire år siden fik Joy et godt personligt valg med over 11.000 personlige stemmer. Så flot et genvalg fortjener Joy ikke, hvis vi skal måle på de resultater, der er opnået under det socialdemokratiske styre over de sidste fire år.

To sager bør trækkes frem for at begrunde dette synspunkt.

At vi mangler P-pladsen i Roskildes centrum mærkes til dagligt.

Nybygning af en svømmehal eller om- og tilbygning af den nuværende på Bymarken.

I begge sager er der tale om alt for dyre projekter, der langt fra giver valuta for alle de penge, der investeres i de to projekter. Derfor bør Joy og Socialdemokratiet stå til tilbagegang ved valget den 21. november.

Der er ved det nu forestående kommunalvalg i Roskilde nye partier, der byder sig til, og f.eks. Alternativet og Enhedslisten har indgået valgforbund med Socialdemokratiet. Og de konservative har indgået valgforbund med Socialistisk Folkeparti og De Radikale, så deres retning er også givet. Og de tre partier står også bag de to nævnte projekter.

Skal vi fremover sikre en bedre økonomisk og ansvarlig ledelse af Roskilde bør borgerligt sindede vælgere i Roskilde samle sig om Venstre.

Venstres borgmesterkandidat, Bent Jørgensen, har konstant vist det lederskab som Roskilde har brug for og som bør funderes i et bredt samarbejde med et solidt parlamentarisk flertal og ikke som hidtil hvor væsentlige beslutninger er truffet med det mest spinkle flertal.

Ole Rötzler Møller

Strandgårdsvej 36

Himmelev