Debat: Naturligvis er moskéen kommunalpolitik

Her i Roskilde omtaler tyrkiske imamer derimod Erdogans fjender som landsforrædere. Endvidere er det lodret forkert, at det ikke er et kommunalt anliggende. Byrådet kunne have sagt nej til minareter og kupler i Roskildes historiske centrum, men det gjorde kun Dansk Folkeparti. Integrationsminister Inger Støjberg (V) har ganske rigtigt udtalt, at værdikampen også skal tages lokalt. I DF tager vi hende på ordet som det eneste parti i byrådet.