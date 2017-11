Foto: Kenn Thomsen

Debat: Misforståelser omkring kystsikring

Valgdebat Roskilde - 18. november 2017

I forbindelse med projektering af kystsikring af Jyllinge Nordmarken og Tangbjerg har der gennem lang tid været rygter fremme om, at der er knyttet anlæg af offentlige stier til projektet.

Stormen Bodil indtraf den 6. december 2013 og oversvømmede mange huse i området. For at beskytte hele Nordmarken blev der planlagt et dige, der strakte sig fra Lønager Strandpark, op langs fjorden og videre hele vejen op langs Værebro Å. Det første skitseprojekt til kystsikring, der blev præsenteret indeholdt relativt lave diger, bygget som en vej, hvorpå det skulle være muligt at lægge water tubes, når der var høj vandstand. Illustrationer og tegninger af disse diger indeholdt figurer af mennesker der stod og gik på diget. Relativt hurtigt blev det imidlertid besluttet at digerne rundt om Nordmarken ikke skulle være veje til water tubes. Digerne skulle være højere svarende til en Bodil-hændelse med et klimatillæg, permanente uden hverken offentlig sti eller offentlig adgang.

Allerede i maj 2014 kom en lokal beboer med forslag til at bygge sluse med indbygget pumpestation på tværs af Værebro Å. Det meget lange dige op langs Værebro Å blev derfor delvist erstattet af forslaget fra Sven Wulff. Kystdirektoratet var på besøg den 30. april 2015, hvor de anbefalede at slusen blev flyttet helt ud til udløbet af Værebro Å og dermed undgik man det meget lange og høje dige langs åen.

Den normale vandstand i Værebro Å må ikke sænkes. Hvis vandstanden sænkes vil engarealerne langs åen udtørre og falde sammen. Dertil kommer, at åens fald mod fjorden er meget lille, hvilket meget ofte fører til opstuvning i ådalen ud for Nordmarken, når vandstanden i fjorden er høj. Derfor er der bevaret et lavere dige længere oppe langs Værebro Å ud for Nordmarkens nordøstlige bebyggelse, således at der kan tillades en kontrolleret høj vandstand uden at det virker truende på borgerne der bor langs åen.

I første omgang var dette dige, Å-diget, lagt midt mellem åen og beboelsesejendomme og planlagt som et dige med en vej hvorpå der kunne lægges water tubes. Rambølls beregninger viste, at undergrunden langs åen ikke kunne bære dette, hvorfor en ændring af diget blev planlagt. Da Å-diget var en del af det samlede kystsikringsprojekt, var betalingspligten til det oprindeligt fordelt på alle digelagets medlemmer. Miljø- og Fødevareklagenævnet afgjorde imidlertid, at kun de beboere, der får gavn af Å-diget, må pålægges at betale til det, hvorved en relativt stor anlægsomkostning endte på skuldrene af et meget lille antal borgere. Derfor blev diget udformet enklere og blev samtidig flyttet tættere på bebyggelsen som et Østdige og bygges uden hverken offentlig sti eller vej. Ændringen bevirkede samtidig at prisen blev markant lavere. Kystdirektoratet har netop bekræftet, at Østdiget er en del af det samlede projekt, og godkendes sammen med dette.

- Kystsikring med højvandslukke i form af sluse og pumper blev en del af projektet i løbet af 2014.

- Digerne langs fjorden har ikke indeholdt planer om hverken offentlig sti eller offentlig vej. De første skitser i starten af 2014 illustrerede blot digets skala ved de indsatte personer.

- Å-diget der løb langt fra beboelserne indeholdt en vej til water tubes. Det nye Østdige der ligger tættere på beboelse indeholder hverken offentlig sti eller vej.

Tilladelsen til at etablere kystsikring, kommer ikke til at indeholde en tilladelse til at bygge stier, da kystsikring intet har med de offentlige rekreative stier at gøre. Der bliver heller ikke lavet stier af entreprenørerne, når de nu alligevel er i området og digelaget skal hverken bidrage til anlæggelse eller vedligeholdelse af stier.

Vi håber de misforståelser der har været omkring kystsikringen i relation til offentlige rekreative stier er opklaret med ovenstående.

Philip Lange Møller

Formand for Jyllinge Nordmark og Tangbjerg Digelag