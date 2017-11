Debat: Liberal Alliance ønsker godt valg

Vælg en personlig stemme, den vægter fordi det giver pondus og respekt fra de andre kandidater at have fået mange, man repræsenterer jo borgeren.

Hvis du mener, at det er godt at bruge 84 millioner på 60 parkeringspladser, 143 millioner på et, allerede kuldsejlet, svømmehalsprojekt, så skal du stemme på Socialdemokratiet og give overskydende stemmer videre til Alternativet og Enhedslisten, så vi kan få afviklet muligheden for at komme til Roskilde i egen bil, smart med den trængsel der er.