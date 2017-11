Send til din ven. X Artiklen: Debat: Bevar Roskilde Sygehus - stem til regionsvalget Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Bevar Roskilde Sygehus - stem til regionsvalget

Der er snart kommune- og regionsvalg. Det er en begivenhed som man bør tage alvorligt, hvis man ønsker at påvirke politik i lokalområdet. Og et emne som optager mange i Roskilde lige nu, er fremtiden for Roskilde Sygehus

Nogle tænker måske: hvilken betydning har det om jeg stemmer til de valg? Det har faktisk stor betydning. For du vælger de politikere der er med til at forme din bys fremtid.

Når det drejer sig om Roskilde Sygehus, kan beslutningen om et nyt supersygehus i Køge ikke ændres, men det er stadig muligt at kæmpe for at bevare dele af Roskilde Sygehus.

For det er endnu ikke afgjort i hvilken udstrækning at Roskilde Sygehus fremover får en akutmodtagelse, eller som minimum en skadestue med lægebemanding i hele døgnet. Den beslutning kan du aktivt være med til at påvirke.

Netop til regionsvalget er det vigtigt at stemme personligt, og på lokale politikere.

Lav lidt research før du går i stemmeboksen. Find en person der kæmper for den samme mærkesag som dig.

Der er masser af information at hente i lokalpressen om de enkelte partiers kandidater, og om deres holdninger.

Tidligere på året lavede jeg i samarbejde med Facebook-siden »Bevar HELE Roskilde Sygehus« en udstilling med portrætter af babyer født på Sygehuset, for at markere vigtigheden af at sygehuset også skal være der for kommende generationer.

Nu har jeg lavet et badge til støtte for bevarelsen af Roskilde Sygehus. Så alle kan vise deres støtte for vores dejlige sygehus, og samtidig minde andre om at de skal stemme til regionsvalget!

Badgene kan erhverves for 20 kr. stykket hos:

Lone Lamp Møller, Sankt Jørgens Vej 9, 4000 Roskilde.

Hvis du vil vide mere, så kontakt mig på mail: lonelamp@gmail.com eller mobil 27 60 82 16.

