Henning Jørgensen.

Ikke bare radikale valgløfter

Valgdebat Næstved - 20. november 2017 kl. 11:52 Af Henning Jørgensen, byrådskandidat, Radikale Venstre, Figenvej 134, Næstved Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Valget vindes som bekendt mellem valgene. Derfor kommer her to vigtige punkter, som jeg personligt sammen med mit parti har arbejdet for de sidste 3-4 år.

For det første har vi medvirket til, at skolestrukturen med dens problematiske områdeledelse, skal tages op til en grundig evaluering, og fjernes hvor det giver mening.

For det andet har undertegnede, sammen med andre havne interesserede medvirket stærkt til, at alle partier er med på, at Industrihavnen skal flyttes ud af byen. Disse to ting er ikke løfter - det er konkrete reultater af vedholdende radikal politik mellem valgene.

Tlsidst vil radikale give et valgløfte til idrætten i Næstved, som jeg er sikker på, vi kan finde opbakning til. Idrætten og de frivillige ledere skal forkæles, og de forhadte gebyrer som foreningerne betaler for at bruge skoler til overnatning iforb. med stævner skal afskaffes.

