Send til din ven. X Artiklen: Debat: Trafikminister - hjælp os! Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Trafikminister - hjælp os!

Valgdebat Næstved - 20. november 2017 kl. 09:29 Af Freja Lynæs Larsen og Peter Wittrock, byrådskandidater, Enhedslisten, Grimstrupvej 100 D, Næstved Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Enhedslisten i Næstved skal hermed appellere til trafikminister, regering og ledende politikere på Christiansborg om, at staten IKKE bruger penge på en motorvej mellem Rønnede og Næstved. Det er vores indtryk, at borgerne i Næstved Kommune, hvis de kunne vælge - hellere så pengene anvendt til, at der kom fibernet ud til alle borgere. Ikke mindst de borgere, der er bosat uden for Næstved by.

Erhvervsudviklingen i Næstved har gavn af et fremtidssikret bredbånd både i by og på land. Hvorimod en motorvej repræsenterer en forældet opfattelse af, hvad der giver vækst for borgerne. Desværre har vores fremmeste politikere her i Næstved brugt meget af jeres tid på ønskerne om motorvej. Det beklager vi meget.

Vi er bekendt med, at trafikøkonomer i ministeriet arbejder med fremtidsscenarier for de større vejprojekter ud fra den kendsgerning, at der med den snarlige indfasning af selvkørende biler slet ikke er behov for så mange m2 asfalt pr. bil, som der bruges i dag. Det skulle derfor glæde os, hvis ministeren ville bibringe borgmesterkandidaterne en mere fremtidsrettet opfattelse af behovet for infrastrukturprojekter. Fibernet ud til alle borgere er den bedste motorvej for Næstved vi kan få.