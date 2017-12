Rasmus Eliasen mener, at fyringen af pædagogen Martin Christensen (foto) er tegn på, at der er lavt til loftet i Næstved.

Debat: Til lykke med fyring af pædagog

Valgdebat Næstved - 13. december 2017 kl. 08:28

Af Rasmus Eliasen

Det var åbenbart for meget for nogle lidt tyndhudede ledere og en borgmester, at byrådskandidat og pædagog Martin Christensen ved et valgmøde brugte en metafor til at italesætte den frustration, som mange forældre og ansatte i kommunen har følt over de mange omstruktureringer og lederskift på børne- og skoleområdet. Hvis ikke man fremfører sin kritik på en poleret akademisk "konstruktiv" måde, så bliver man altså fyret i den lavloftede Næstved Kommune.

Desværre orkede Martin Christensen forståeligt nok ikke at tage kampen op mod jurister og borgmester, og han tog ifølge Sjællandske derfor imod en fratrædelsesaftale. Lysten til at vende tilbage til Kobberbakkeskolen kunne måske også ligge på et lille sted.

Derfor et kæmpestort tillykke til Næstved kommunes administration og socialdemokratiske borgmester, der nu slipper for et pinligt nederlag i en retssag om offentligt ansattes ytringsfrihed.

Ærgerligt for engagerede ansatte med holdninger og følelser, der åbenbart skal til at passe på med at brænde så meget for pleje og omsorg i denne ellers røde kommune, at de kommer til at sige noget, der kan støde sarte ører.

Ærgerligt for kommunens borgere, der ikke vil kunne få den bedste service for deres skattepenge, fordi kommunens første prioritet ikke er medarbejdernes dygtighed og loyalitet over for kommunens borgere, men derimod, at kommunens medarbejdere optræder loyalt og konstruktivt over for ledelsen, uanset hvordan en given ledelse så måtte gebærde sig.

Man kan håbe, at sagen giver så tilpas røde ører hos nogle røde politikere, at man får forvaltningen til at give Martin Christensen en undskyldning for det meget uskønne forløb. Vi kunne jo håbe, at han alligevel vil blive og gøre en forskel for kommunens børn - det er vel det vigtigste?

