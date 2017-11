Debat: Store udfordringer for store årgange

Til vælgermødet den 15. November blev der fra formanden for Ellebækskolens bestyrelse spurgt til, hvad han skulle gøre, da skolen til næste år ser ud til at skulle optimere på 5 klassetrin, hvor den ene er en af dem, der blev optimeret sidste år - og at det faktisk kommer til at berøre omkring 20 klasser - altså halvdelen af skolen.

Når man samtidig ser på, at Ellebækskolen fortsat har sin helt egen struktur fordi børnene åbenbart godt i det distrikt kan tåle omvæltning på omvæltning - og at det fortsat ser ud som om at der tildeles resourcer efter en 28-elevers model, som også giver udfordringer, så vil det sige, at den ro, der er blevet efterlyst, betyder, at halvdelen af skolen løbende skal have nye klassekammerater og lærere på grund af den nye struktur og at det er fremtiden for børnene på Ellebækskolen på grund af de store årgange. Store årgange som ikke er optimale i et distrikt hvor der er flere forskellige udfordringer og mange tosprogede elever.