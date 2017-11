Debat: Stem for velfærd - det betaler sig

Hvad står politikerne reelt for - også efter valget? Lukkedage i institutioner. Kun én pædagog i børnehavens ydertimer. Personale, som ikke har tid nok til at give ældre god pleje og omsorg. Skoleklasser med én lærer til 28 meget forskellige børn. Nej - pædagogen, SOSU-assistenten og læreren kan ikke gøre arbejdet smartere eller løbe hurtigere.

Det handler ikke kun om at prioritere kommunens ressourcer. Der er ikke penge nok. Derfor skal skatteprocenten sættes op, så kommunerne har midler nok til den nødvendige velfærd. Velfungerende institutioner og velfærd tiltrækker skatteborgere, så det er desuden en god investering. Kun Radikale, SF og Enhedslisten stemte i sommer for at søge om muligheden for at hæve skatten op til 1%.