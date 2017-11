Billedet af borgmester Carsten Rasmussen (S, tv) fra lørdagens avis. Foto: Mogens Lorentzen

Send til din ven. X Artiklen: Debat: Nej, sikke et held Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Nej, sikke et held

Valgdebat Næstved - 20. november 2017 kl. 20:16 Af Mogens Baden, Rødtjørnevej 17, Næstved Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det var vel nok et fantastisk held, at borgmester Carsten Rasmussen fik åbnet sin post så betids, at han lige netop kunne nå fredag eftermiddag at underrette Sjællandske om det svineheld, at det var lykkedes ham at skaffe et tydeligvis pænt stort nyt detailhandels-center til Næstved. Og til lykke med det. Jeg glæder mig med borgmesteren og på vegne af alle borgerne.

Læs også: Nyt kæmpecenter i Næstved

Og tænk, at det så også faldt så betids på plads, at det kunne blive offentliggjort lige netop to hverdage før kommunalvalget! Og op til en weekend, så Rasmussen og hans partifæller kunne fejre triumfen alene uden forstyrrende "indblanding" fra utidige erhvervsorganisationer og byrådsfæller, der givetvis havde haft lyst til at mærke lidt stjernestøv fra et slidsomt byråd- og erhvervs-arbejde.

Lad mig knytte den kommentar til lørdagens avisnyhed, at den jo hører til den type nyheder, som langt overskygger de ugentlige klippe-snore og grave-have- billeder, som ellers hyppigt bærer lokal-illustrationer af borgmesterens travle hverdag. Min indsigt, viden og erfaring siger mig dog, at vi her har at gøre med en abosolut gedigen plantet historie. For uindviede skal jeg gerne forklare, at en plantet historie er en større eller mindre nyhed, der tilbydes et medie på et tidspunkt, hvor afsenderen ser sin største fordel i offentliggørelse og mediet sin tilsvarende interesse i at kunne komme først og alene med den ønskede historie. Win-win på erhvervs-dansk.

At en stor sag som dette nye center næppe er udarbejdet fra mandag til fredag uden at den har været til drøftelse og forhandling et eller andet sted på Næstved Rådhus lover godt for fremtidige kunder i butikken. Tavshed er noget man handler sig til.

Men den er også et glimrende eksempel på et informations-monopol som benhårdt dyrkes i politiske kredse, men som også kan være stærkt bidragende til at afspore en valgkamps finere detaljer.