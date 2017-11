Helle Jessen. Foto: Anna C. Møhl

Debat: Naturbeskyttelsesloven i virkeligheden

Valgdebat Næstved - 20. november 2017 kl. 11:27 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Af Helle Jessen, byrådskandidat liste A, Havbakken 285, Karrebæksminde

Den påtænkte eksproprierede sti ved Næsby består for størstedelens vedkommende af dels en markvej og dels en sti. Kun på den sidste del, som går hen over en fugtig eng, er der i dag ikke en sti i græsset. Det krydsningspunkt over Susåen, hvor Næstved Kommune har fået Natur- og Miljøklagenævnets medhold i, at broen kan opsættes, er besluttet i de tekniske udvalg i såvel Sorø som Næstved Kommune i den forrige byrådsperiode. Undertegnede sad ikke dengang i Byrådet.

Det nuværende tekniske udvalg udmønter blot en beslutning og gennemfører de planer, som andre tidligere har taget stilling til. At det så er faldet således, at det blev indenfor denne byrådsperiode, at man kunne komme videre med projektet er ikke min fortjeneste. Mange års sæde i bl.a. Jordbrugskommissionen og Friluftsrådet har givet mig ganske god baggrund for at forstå de konflikter, som ofte forekommer omkring offentlighedens adgang i det åbne land.

Adgangen på veje og stier er reguleret af Naturbeskyttelsesloven, hvis tekst i stk. 1 lyder som følger: »Veje og stier § 26. Adgangen til færdsel ad veje og stier i det åbne land kan, for så vidt angår færdsel til fods eller på cykel, af ejeren ved skiltning efter bestemmelserne i mark- og vejfredslovens § 17 kun helt eller delvis forbydes, hvis færdslen er til gene for den erhvervsmæssige udnyttelse af ejendommen, hvis den i særlig grad generer privatlivets fred, eller hvis der er behov for beskyttelse af plante- og dyreliv. Adgang sker på eget ansvar«.

Denne lov gælder også i Næsby...

