John Lauritzen. Foto: Anna C. Møhl

Debat: Mistænkeliggørelse af Arena Næstved - igen

Valgdebat Næstved - 20. november 2017 kl. 13:45 Af John Lauritzen, socialdemokratisk byrådsmedlem, Bakkevej 12, Fensmark Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kulturudvalget bevilgede den 30. oktober godt 18 mill. kr. i drifttilskud til de selvejende idræts- og svømmehaller. Men Arena Næstved (tidligere omtalt som hal 1 og 2 samt arenaen) var ikke med i feltet, idet der i en note stod, at man forventede at behandle ansøgningen fra Arena Næstved på mødet d. 27. november.

Straks var der borgere og så sandelig også byrådspolitikere, der mere end antydede, at nu var der sikkert problemer med Arena Næstveds økonomi; Problemer, som skulle fejes under gulvtæppet til efter valget. Da jeg ikke sidder i Kulturudvalget, valgte jeg at spørge den socialdemokratiske formand for udvalget, Linda Frederiksen: Er der en møgsag på vej? Nej, svarede Linda.

Men Arena Næstved har blot arbejdet på at få en aftale om, at forpagteren af restauranten bliver ansat i arenaen for at sikre, at arenaen får en bedre forretning ud af restaurantdriften, og at få omlagt et lån, som skulle give mere luft i økonomien.

Begge dele var ikke på plads, da der skulle afleveres ansøgningsskema til driftstilskud for 2018, men det forventes de at være til udvalgets næste møde. Så det er Linda Frederiksens helt klare opfattelse, at tilskuddet til Arena Næstved i 2018 vil ligge på niveau med tilskuddet for 2017, hvor beløbet var 6,250 mill kr. Og det beløb vil garanteret også blive kommenteret, hvilket er fint med mig, for det er en del af den demokratiske debat.

