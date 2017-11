Debat: Med Bo & Jesus for Næstved

Vi vil gå til stålet i forbindelse med nydanskeres tilknytning til arbejdsmarkedet : alle arbejdsduelige skal i arbejde. De stakkels hjemløse skal have mulighed for at overnatte i en af kommunens mange sheltere. Det vil sige dagligt tilsyn af kommunens folk for at sikre et indbydende overnatningssted.