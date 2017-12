Debat: Man er (nok) gået for langt

Dejligt, at det nye byrådsmedlem, Klaus Eusebius-Jakobsen, Radikale Venstre, tør stille sig tvivlende til Næstved Kommunes håndtering af fyringssagen mod pædagog, Martin Christensen, Børnenes Parti, og stille relevante spørgsmål til sagen, som for eksempel: ..kan et citat fra en anden tillægges den, der udtaler det? ". Og når man dertil lægger, at citatet faldt under en valgduel under et vælgermøde op til kommunalvalget, hvor tonen ikke altid er salonfähig, fælder man efter min mening en hård dom, også når man tager i betragtning, at Martin Christensen, ifølge eget udsagn, ikke har andre sager kørende med sin kommune.