Debat: Besynderligt

Til lykke til Carsten Rasmussen for fortsat at være borgmester trods nedgang stemmemæssigt.

I øvrigt: Tak til Sjællandske fordi I har videregivet mange af mine læserbreve. Jeg er særdeles glad for, at flere af mine indlæg har båret frugt. Jeg tænker især på: Træ på molen, parkering og P-skilte, og nu her senest, at der åbenbart er opbakning til at få fjernet tangstanken her i Karrebæksminde.