Kristoffer Petersen.

Debat: Avisen skriver bare fakta

Valgdebat Næstved - 20. november 2017 kl. 14:24 Af Kristoffer Petersen, byrådskandidat (S), Skyttevænget 10, Næstved Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Jeg må sige, at jeg er stolt over, at vi har en lokal avis, der arbejder med at oplyse borgerne i Næstved Kommune, om hvad der sker. Den seneste artikel, der har fået folk på Facebook til at blive sure, er sagen om, hvor enige Venstre er i forhold til skolestrukturen.

Sagen er, at Sjællandske har fremlagt fakta. Onsdag 15 november var jeg til vælgermøde i Ny Ridehus i Næstved. Her udtalte Kristian Skov-Andersen (Venstres spidskandidat. red.) blandt andet, at han var stolt over, at han havde samlet Venstre, når det kom til spørgsmålet skolepolitikken i Næstved.

Samme dag kan man i Sjællandske læse et læserbrev, som Søren Revsbæk har skrevet - han slutter af med følgende citat. »Men, der blev begået en fejl i december 2015, da Byrådet ikke lyttede til forældrene. Den fejl skal rettes. Først og fremmest skal overbygningerne flyttes tilbage igen«. Dagen efter udtaler Kristian Skov-Andersen blandt andet til Sjællandske: »Det er ikke Venstres politik at flytte overbygningen, slår Kristian Skov-Andersen fast, men at lytte og evaluere først«. Derfor har jeg svært ved at se, hvorfor folk bliver så vrede, for avisen har jo bare fremlagt fakta og konfronteret Venstre med den.

