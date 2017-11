Send til din ven. X Artiklen: Debat: Vil du kæmpe for Alkestrupskolen og Alkereden? Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Vil du kæmpe for Alkestrupskolen og Alkereden?

Jeg bor på landet i omegnen af Algestrup og glæder mig til, at min lille søn om føje år skal gå på Alkestrupskolen og inden da begynde i Alkereden.

Derfor er jeg også glad for det meget konkrete spørgsmål, jeg har fået fra en lokal borger: Hvordan forholder du dig til Alkereden og Alkestrupskolen - vil du arbejde for at de stadig eksisterer i fremtiden? Det korte svar er ja.

Det vil jeg naturligvis, da jeg ved hvad de betyder for lokalområdet i og udenfor Algestrup. Vores område og skoledistrikt oplever i disse år et babyboom, som endnu engang gør forvaltningens børneprognoser til skamme, så jeg er ikke bekymret for de nærmeste år. Men samtidig er Alkestrupskolen nu den mindste i kommunen, og derfor bør alle borgere i området være bekymrede. Skolen er tidligere udset til lukning af nogle partier i byrådet, så lokalt må vi ikke hvile på laurbærrene. Der skal kæmpes for skolen, institutionen og lokalområdet. Det vil jeg gerne gøre fra en plads i byrådet, hvor vi kan få indflydelse på beslutningerne.

Alle lokale ved, at Alkestrupskolen ikke kun er en skole. Den danner også grundlag for børneinstitutionen og ungdomsklubben. Den er rammerne om mange af Sædder Idrætsforenings aktiviteter både i gymnastiksalen og skolekøkkenet. Den muliggør brugen af Sognegården til sociale formål for hele byen. Her holder også byens aktive seniorer til. Og så lægger den grund til Algestrups årlige store sommerbegivenhed i fugleskydningen og loppemarkedet.

Så ja, jeg og Venstre vil arbejde for at kommunens lokale skoler også er her i fremtiden. Det gælder herunder Alkestrupskolen og tilsvarende Alkereden. Der er faktisk kun et modkrav, og det er lokal opbakning. Det er heldigvis intet problem i Algestrup, som elevtal og børnetal i skole og institution også viser.«

Mads Møller

Byrådskandidat for Venstre