Debat: Vi må sikre trygheden i Køge Kommune

Under Køge Festuge afholdt man samtidig arrangementet Campus+. Her kunne unge komme på stand og høre om forskellige karrieremuligheder og på os fra partierne.

I Lovparken stod vi fra Dansk Folkeparti. På et tidspunkt talte jeg med et par drenge. Jeg spurgte dem, om ikke de skulle ned og give den gas til festugen. Begge rystede de på hovedet og berettede, at de ikke havde lyst til at få noget klinket med LTF. Herefter fulgte et par historier om deres kammerater der havde fået ufrivillig opmærksomhed fra banden, og frataget alt fra Nem-ID til biler med uoverskuelige økonomiske følger.