Kalundborg Havn

Kalundborg Havn er en såkaldt kommunal selvstyrehavn. Hvilket betyder, at Kalundborg Kommune hæfter for betalingen af lejen, hvis havnen ikke kan betale. I september 2016 godkendte kommunalbestyrelsen Kalundborg Havns låneoptagelse til etablering af den nye havn. Det afgørende spørgsmål i den sammenhæng er, om Kalundborg Havn kan klare sine forpligtigelser. Det er bl.a. en forudsætning, at Kalundborg Havn øger sin markedsandel af containermarkedet. Et afgørende punkt i den sammenhæng er, om der kommer en motorvej til Kalundborg. Bjørn Christiansen, direktør i Danske Havne, har udtalt til Børsen, at »containermarkedet er der klart størst risiko ved at investere i«.