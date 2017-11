Send til din ven. X Artiklen: Giftudlægning er mangel på respekt for naturen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Giftudlægning er mangel på respekt for naturen

Valgdebat Kalundborg - 17. november 2017 kl. 16:12 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Valgdebat

Har du mistanke om skadedyr på din ejendom og kontakter kommunen, som du har pligt til, så får du besøg af kommunens rottefænger. Hans første og eneste tilbud til dig er en pose rottegift.

Dette til trods for, at det ikke er raketvidenskab, at rottegift skader rigtig mange vilde dyr. Op mod 60 procent af de danske rovpattedyr og op mod 80 procent af fugle, som musvåger og tårnfalke, har flere slags rotte- og musegifte i kroppen.

De vilde dyr og rovfugle får giften i sig, når de spiser forgiftede sløve mus og rotter - og hvad med huskatten, som elsker at fange, lege med og spise mus? Insister derfor på, at rottefængeren udleverer dig fælder i stedet for gift, hvis du har mistanke om besøg af skadedyr.

Ønsker du, at dine børn og børnebørn vokser op i et rent og giftfrit miljø, så stem på et af de grønne partier på tirsdag og stil krav om giftfrie kommunale tiltag i en grøn industrikommune.

Susanne Ladefoged

Tjørnhøjsvej 23

Gørlev