Ukendt værdighedspolitik

Valgdebat Holbæk - 17. november 2017 kl. 16:39 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Valgdebat

Kære Hanne Cold. Tusind tak for, at du sætter lys på Holbæk Kommunes værdighedspolitik, og beskriver, hvordan den er kommet til veje gennem et positivt samarbejde mellem det politiske udvalg Aktiv hele livet og Ældrerådet i Holbæk Kommune.

Jeg finder som du, at det er beklageligt, at den ikke er kommet til alles kendskab. Og at den lever sit skjulte liv.

Det der bekymrer mig mest er, at du har en opfattelse af, at der er politikere i Holbæk Kommune, der ikke kender til den virkelighed, der findes indenfor ældreområdet - og måske ikke ved hvad værdighedspolitikken går ud på. På trods af, at de selv har vedtaget den.

Men det er også ærgerligt fordi så mange borgere organisationer og medarbejdere sammen med Ældrerådet har brugt tid og energi på at formulere Holbæk Kommunes Værdighedspolitik.

For værdighedspolitikken er ikke floskler, men konkrete mål, der har betyder, at Holbæk Kommune - efter råd og efter anvisning fra Ældrerådet har kunnet hjemtaget mere end 24.700.000 i tilskud til ældreområdet - på baggrund af de ønsker, der er blevet nedskrevet. Og der vil - efter ansøgning også være et beløb til rådighed i 2018.

Derfor har det været arbejdet værd for Ældrerådet.

Steen-Kristian Eriksen

Kandidat til Ældrerådsvalget og kandidat for SF til kommunalvalget.

