Tak til det nye trekløver

Valgdebat - 17. november 2017

Valgdebat

Søren Kjærsgaard må have travlt for tiden. Kritikken hagler ned over ham, og det er vel ikke så underligt, nu hvor vi er landets suverænt fattigste kommune. Mange spørger, hvordan det dog kunne gå så galt, og der efterlyses handlekraft og løsningsforslag fra kommunens borgmester. Men alle røster mødes af larmende tavshed. Håbløsheden og modløsheden breder sig blandt både borgere og ansatte i kommunen. Hvad skal det ende med?

Midt i håbløsheden tog det nye trekløver i Holbæk byråd, bestående af Lokallisten, de Radikale og Konservative, initiativet og fremlagde et konkret forslag til, hvordan kommunens økonomi kunne rettes op. Det var et gennemarbejdet forslag, som var formuleret i et sprog, som vi alle kan forstå.

Uden omsvøb og fri for de fortærskede floskler om sund og robust økonomi gav planen håb for en fremtid for vores kommune, bygget på realiteter og ærlig snak.

Trekløveret lovede ikke guld og grønne skove. De erkendte derimod, at det ikke er muligt at rette op på alle fortidens synder på én gang, og samtidig skitserede de en vej med lys for enden af tunellen.

Nu kan vi læse her i avisen, at der er indgået et bredt forlig om næste års budget, som alle byrådets partier med undtagelse af LA står bag. Forslaget er stort set identisk med trekløverets, og dog er det muligt at spore aftryk fra både Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og sågar Enhedslisten. Men heller ikke her ser det ud til, at Venstre har bidraget med meget mere end en underskrift.

Tak til Sine Agerholm, Emrah Tuncer og Michael Suhr. I har vist, at det kan lade sig gøre at samarbejde og opnå gode resultater på tværs. I gik foran, da ingen andre ville. Det kalder jeg politisk lederskab, og det har vores kommune brug for.

Kristian Petersen

Knudskovparken 84B

Holbæk